Weitere Haube für nur sieben Meisterköche in NÖ

Zweite Haube für „Foggy Mix“

Erstmals auch zwei Hauben gingen an Bernhard Zimmerl – sein Restaurant „Foggy Mix“ in Waidhofen an der Thaya ist nur zwölf Kilometer entfernt. Aus Tausenden Köchen wurde er beim Bewerb der „jungen Wilden“ Vierter und kochte anlässlich der Oscar-Verleihung in Restaurants des „Kochs der Stars“ Wolfgang Puck in Los Angeles auf.