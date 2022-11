Wie die Habsburger wirklich ticken

Zwei Habsburg-Mitarbeiter wegen Krieg gestorben

„Es ist sehr wichtig, dass auch Veranstaltungen wie diese, also im kleineren Rahmen darauf aufmerksam machen, dass wir den Menschen in der Ukraine helfen müssen. Denn dort ist es nicht so wie bei uns, dass man die Zimmertemperatur von 21, auf 18 Grad runterdreht, um Kosten zu sparen“, führt Karl im Gespräch mit der „Krone“ aus, „sondern dort ist die Temperatur wegen des Bombardements von 21 auf -4 Grad hinunter gegangen. Und weil viele die Sorge haben, dass geflüchtete Ukrainer bei uns bleiben wollen - dem ist nicht so. Sie wollen zurück in ihre Heimat und sie werden das auch nach Ende der Kriegshandlungen tun.“ Habsburg wird bei diesem Thema emotional, kein Wunder aber, „ich habe zwei meiner Mitarbeiter während der Kriegshandlungen verloren. Sie sind gestorben.“