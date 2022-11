Konsel: „Das wird generell eine Fetzerei!“

Verrücktes Torspektakel bei Kamerun gegen Serbien, Ghana bezwingt Südkorea und die große Vorschau auf die Partien Brasilien gegen Schweiz und Portugal gegen Uruguay - das und noch mehr bespricht Moderatorin Michaela Mayer in der heutigen Ausgabe des „Krone“-WM-Studios mit den Experten Michi Konsel und Alex Grünwald. Wie sehr Neymar der Seleção fehlen wird, ob Richarlison das nächste Traumtor gelingt und warum es bei Portugal gegen Uruguay um eine Revanche geht, erfahren Sie in Teil 2 der großen „Krone“-Analyse! Portugals Pepe rückt für den verletzten Danilo in die Startelf. „Pepe ist ein Tier - die Frage ist aber, wie schnell der 39-Jährige wirklich noch ist“, sagt Konsel, der sich sicher ist: Der Schlager gegen Uruguay „wird generell ein Fetzerei!“ Warum? Das sehen Sie im Video!