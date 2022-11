„Alles abstellen ist auch bei Streik übertrieben“

Nerven sparen, Bahn fahren. Der Slogan der ÖBB galt von Sonntag- bis Montagmitternacht jedoch nicht wirklich. Denn wegen des Streiks standen die Züge still. Während es am Meidlinger Bahnhof ruhiger als sonst ist, sind am Hauptbahnhof viele verdutzte Touristen anzutreffen, die vom Streik im Vorfeld nichts gewusst haben. Laut Taxi-Vermittler wurden aber keine vermehrten Anfragen registriert und auch laut Wiener Linien gab es bei U-Bahn, Bus und Bim keinen stärkeren Andrang. Indes gab es auch noch Wirbel um die Kurzparkzonen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.