Ecuador gegen Senegal ab 16 Uhr LIVE

Valencia im Fokus

Einmal mehr hofft man auf die Künste von Valencia, der in Katar alle drei Tore Ecuadors erzielte. Zugleich bangt die Fußballnation um die Fitness des 33-jährigen Fenerbahce-Akteurs, dessen angeschlagenes Knie bisher halbwegs hielt. „Er hat diese Knie-Verstauchung, das ist Fakt. Aber er hat ein großes Herz und will in jeder Schlacht dabei sein“, erklärte dazu am Montag Trainer Gustavo Alfaro. Schießt Valencia am Dienstag auch das nächste Tor Ecuadors, wäre dies mit dann sieben WM-Toren für sein Land in Folge ein Rekord. Bisher steht er mit sechs WM-Treffern hintereinander gleichauf mit Eusebio (1966), Paolo Rossi (1982) und Oleg Salenko (1994).