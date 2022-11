Niederlande gegen Gastgeber Katar ab 16 Uhr LIVE

„Natürlich wären wir gern in einer besseren Situation, aber sollten die Perspektive nicht verlieren. Wir sind in einem kleinen Land mit 6.000 lizenzierten Fußballern. Wir werden in der Zukunft besser sein, als wir es bei dieser WM waren“, versprach Trainer Felix Sanchez am Montag. Man werde versuchen, mit den Niederlanden mitzuhalten. Der 46-Jährige wies allerdings auch darauf hin, dass der Gegner das achtbeste Team der Welt sei und setzt eher auf den Lerneffekt für seine Spieler. „Das wird ein guter Abschluss für unser Team“, sagte Sanchez.