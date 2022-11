„Brasilianer hoffen, dass Neymar sich Bein bricht“

Der traumhafte Seitfallzieher-Treffer von Doppelpacker Richarlison. Es war der Höhepunkt des souveränen 2:0 der Brasilianer über Serbien in Gruppe G. Doch dieser ging in der Aufregung um Superstar Neymar fast unter. Der 30-Jährige musste in Minute 79 mit geschwollenem Knöchel runter, wird zumindest heute gegen die Schweizer (ohne den verletzten Salzburger Okafor) fehlen. Eine Hiobsbotschaft, die bei den Fans der Seleção nicht nur für Bestürzung sorgte.