Arbeitslose bekommen in OÖ monatlich nur 1077 Euro

Bereits jetzt sind in Österreich 57 Prozent der ganzjährig Arbeitslosen armutsgefährdet, das sind rund 112.000 Menschen, so die Arbeiterkammer. Der durchschnittliche ALG-Bezug in Oberösterreich liegt mit monatlich 1077 Euro deutlich unter der Armutsschwelle von 1371 Euro. Die durchschnittliche Notstandshilfe beträgt nur 931 Euro im Monat. Arbeitslose mit einem derart geringen Einkommen können sich aufgrund der enormen Teuerung Wohnen, Energie und Essen nicht mehr leisten.