Flüchtlinge in Tirol: „Aufgriff muss Weckruf sein“

„Kontrollmaßnahmen zügig verstärken“

Viele Flüchtlinge verweilen in Camps und warten darauf, nach Norden weiterzureisen. Bereits im Mai kam es zu Großaufgriffen der Tiroler Polizei, die Aufgriffe am Bahnhof Landeck/Zams dürften nicht die letzten gewesen sein. In Anbetracht dieser Tatsachen fordert Klubchef Wolf, dass die polizeilichen Kontrollmaßnahmen in ganz Österreich zügig verstärkt werden und betont, dass die Volkspartei an ihrem strikten Migrationskurs festhalten werde.