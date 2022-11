Nachtzug 466: Stiller Migranten-Strom durch Tirol

Karawane bewegt sich weiter

Indessen bewegt sich die „stille Karawane“ durch Tirol in Richtung Westeuropa weiter. Vor allem der Nightjet NJ 466 Wien-Zürich wurde zum Brennpunkt (in Innsbruck ab 5.23 Uhr). Ein „Krone“-Leser (Name der Redaktion bekannt) war in den vergangenen Wochen dreimal an Samstagen und einmal an einem Sonntag auf dieser Route unterwegs und dokumentierte die Zustände. „Es sind oft 100 Migranten in den Waggons“, erfuhr der Fahrgast aus Gesprächen und eigenen Beobachtungen.