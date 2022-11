„Ukraine bleibt Garant für Ernährungssicherheit“

3,8 Mio. Euro aus Österreich

Österreich sagte für die Initiative 3,8 Millionen Euro für die Lieferung ukrainischen Getreides an notleidende Menschen in Äthiopien und im Sudan zu. „Auch nach 276 Tagen lässt Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht vom zynischen Einsatz von Hunger und Energie als Waffe gegen die ukrainische Bevölkerung und die Welt ab“, sagte Außenminister Alexander Schallenberg im Rahmen der Initiative, die am Samstag in hybridem Format in Kiew stattfand. „Der Einsatz von Hunger als Waffe hat in dieser Welt keinen Platz.“