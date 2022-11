Die magischen Geheimnisse des Kelten-Kalenders

Mit der jetzt finsteren Jahreszeit neigt sich für uns das Jahr zu Ende, die Natur geht in den „Schlafmodus“, die Ernteschätze sind eingefahren. Nicht so für unsere Vorfahren. Wenn die Sonne nur mehr wenige wärmende Strahlen zur Erde schickte, blieb, so ihr fester Glaube, nur mehr ein wertvoller Lebenskern in der Natur übrig. Und daraus konnte wieder Neues erwachsen.