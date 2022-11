Rote Schuhe als Symbol gegen Gewalt an Frauen

Es waren 30 rote Schuhe, die am Freitag als Mahnmal vor dem Landhaus in Bregenz aufgestellt wurden. Stöckelschuhe, Sneaker und Stiefel - alle rot lackiert, als klebte frisches Blut an ihnen. „Für mich persönlich war wichtig, im Rahmen der Aktion ‘16 Tage gegen Gewalt an Frauen‘ öffentlich ein Zeichen zu setzen“, erklärte die Initiatorin der Protestkundgebung und Gewerkschafterin, Elisabeth Brunner.