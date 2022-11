Treichl bei Weltcup-Auftakt im Zweier auf Platz 7

Markus Treichl und Anschieber Kristian Huber sind am Freitag mit Rang sieben im Zweierbob in den Weltcup in Whistler gestartet. Der Sieg ging an die Deutschen Francesco Friedrich/Alexander Schüller, die sich auf der Olympiabahn mit elf Hundertstelsekunden Vorsprung auf die Briten Brad Hall/Taylor Lawrence durchsetzen, Dritte wurden Johannes Lochner/Erec Bruckert (GER/+0,46).