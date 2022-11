Neues teuerstes Medikament: 3,5 Mio. $ pro Dosis

Mit der neuen Hemgenix-Therapie wird mit einer einzigen Infusion ein Gen in den Körper gebracht, mit dessen Hilfe die Leber den nicht vorhandenen Blutgerinnungsfaktor produzieren kann. Klinische Tests ergaben eine Erfolgsquote von 94 Prozent. Allein in den USA und Europa leiden 16 Millionen Menschen an Hämophilie B.