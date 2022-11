Bettwanzen-Alarm im Zug von Wien nach Linz

Ärger über Schaffner

„Daraufhin suchte ich die Schaffner und forderte sie auf, von den Wanzen auf meiner Hose Fotos zu machen. Man weigerte sich, mir über diesen Fund eine Bestätigung auszustellen“, ärgert sich der Linzer. Zumindest wurde aber das Abteil geschlossen. Am Hauptbahnhof Linz konnte ihm auch niemand helfen, weil der Info-Schalter um 22.20 Uhr nicht mehr besetzt war. „Mein Wunsch wäre gewesen, dass ein professioneller Schädlingsbekämpfer gerufen wird, der meine Kleidung von den Wanzen befreit. Ich hatte Angst, meine Wohnung mit den Parasiten zu infizieren“, so der Linzer. Daheim angekommen, gab er seine Kleidung sofort in die Waschmaschine und hofft nun, die Plagegeister los zu sein.