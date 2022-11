Massaker an Russen? Ukraine untersucht Vorfall

Es habe auch zuvor von beiden Seiten zahlreiche Vorwürfe über die Tötung von Soldaten gegeben, die nicht mehr am Kampf beteiligt gewesen seien, sagte Türk am Freitag in Genf. Es sei von entscheidender Bedeutung, dass alle Vorwürfe „in einer Art und Weise untersucht werden, die unabhängig, unparteiisch, gründlich, transparent, zügig und wirksam ist und auch so gesehen wird“, so der österreichische Menschenrechtskommissar.