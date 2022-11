Erhebliche Lawinengefahr auf den Tiroler Bergen

In den Hauptniederschlagsgebieten in den Tuxer- und Zillertaler Alpen sowie dem nördlichen und südlichen Osttirol sind bereits bis zu 40 Zentimeter Neuschnee gefallen, in den südlichen Ötztaler und Stubaier Alpen bis zu 30 Zentimeter, so das Land. Gerade in diesen Regionen sei demnach in höheren Lagen bereits mit erheblicher Lawinengefahr (Stufe 3 der fünfteiligen Skala) zu rechnen.