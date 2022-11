Amazon-Prime-Doku zeigt Marc Marquez‘ Leidensweg

Emotionale Bilder

2021 verpasste Marquez die ersten drei Rennen der Saison, nachdem er sich im Winter zuvor ein drittes Mal unter das Messer legen musste. Der vierten und bislang letzten Operation unterzog sich der 29-Jährige im Juni 2022 in Folge eines Highsider-Crashes, konnte noch in der abgelaufenen Saison zurückkehren. Prime begleitete Marquez in den vergangenen zweieinhalb Jahren mit der Kamera, die Aufnahmen zeigen den Ausnahmefahrer beim Kampf zurück auf zwei Räder, wobei Fans auch die emotionale Seite des Honda-Piloten zu Gesicht bekommen. Einen ersten Trailer veröffentlichte Marquez bereits auf Instagram.