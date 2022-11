„Danach bin ich in ein kleines Loch gefallen“

Während unsere Slalom-Damen mit Wut im Gepäck aus Finnland anreisten, ging es für Ramona Siebenhofer von Copper Mountain aus über Denver nach Killington. „Zeit, dass es jetzt endlich losgeht.“ Die 31-jährige Steirerin trainierte zuletzt mit der Speed-Gruppe, schnallte die langen Latten an. Was ihre Zielsetzung für den Auftakt-Riesentorlauf am Samstag erschwert: „Im Riesentorlauf habe ich wenig Vergleichszeiten. Ich denke aber, dass ich technisch einen Schritt nach vorne gemacht habe.“ Zweimal war sie in dieser Disziplin Fünfte. Das erste Podest ist das Ziel, der Schlüssel dafür: Der erste Lauf. „Bei mir ist oft das Problem, auch bei meinen beiden fünften Plätzen, dass der erste Durchgang nicht am Punkt war.“ 2021 kam sie bei ihrer Premiere in Killington in den „Genuss“ eines Laufes, ehe das Rennen nach ihr wetterbedingt abgebrochen wurde. „Der Hang taugt mir. Es geht steil weg, danach sind viele Wellen drinnen.“