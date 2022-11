Lenker setzt sich high hinters Steuer

Am Mittwochvormittag wurde eine Verkehrsstreife auf der Tauernautobahn auf ein Auto aufmerksam, weil der Mann hinter dem Steuer recht auffällig fuhr. Die Beamten hielten den Salzburger bei der Autobahnabfahrt Salzburg Süd an und kontrollierten ihn. Dabei fiel den Beamten die Beeinträchtigung des 34-Jährigen auf, ein Alkotest war jedoch negativ. Positiv war hingegen ein Suchtmitteltest - er schlug bei THC an.