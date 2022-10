Schlimmer Verdacht in Grazer Kindergarten

In den vergangenen Wochen ist es in Graz im städtischen Kindergarten Schönbrunngasse zu einem Verdachtsfall betreffend eines sexuellen Übergriffs einer Betreuungsperson auf ein Kind gekommen. Dieser Verdacht wurde der betreffenden Einrichtung am Mittwoch von der Polizei gemeldet. Das Ermittlungsverfahren zur lückenlosen Aufklärung des Falls läuft derzeit auf Hochtouren.