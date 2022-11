Twitter-Alternative Koo findet Fans in Brasilien

Nicht nur wegen eines gewachsenen Misstrauens gegenüber Twitter scheinen viele in Brasilien dem sozialen Netzwerk wegen einer Kuriosität beizutreten: Koo klingt wie „cu“ („Arsch“ auf Portugiesisch). Entsprechend gab es in dem Land auf Koo und Twitter zahlreiche zweideutige Witze. Darauf ging selbst Koo ein und twitterte: „Koo ist das Geräusch dieses süßen gelben Vogels. Nicht, was ihr denkt.“