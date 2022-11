Twitter entsperrt Account von Ex-Präsident Trump

Donald Trumps Konto war von den früheren Eigentümern von Twitter dauerhaft gesperrt worden, nachdem Anhänger des ehemaligen US-Präsidenten in den letzten Tagen seiner Amtszeit Anfang 2021 das Kapitol in Washington erstürmt hatten. Trump hatte seine Politik vorzugsweise über Twitter erklärt. Der Ex-Präsident zeigt bisher aber wenig Interesse an einer Rückkehr zum Kurznachrichtendienst.