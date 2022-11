Gottfrieds Geheimnis: „Blicke in Seele der Frau“

Rückzug ins Elternhaus

Wenn er Zeit hat, zieht er sich zurück in seinen Heimatort Reichenau, wo er noch immer sein Zimmer im Elternhaus hat. Da trifft er sich mit seinen Brüdern Martin (56), Christian (52) und Gerhard (40) sowie seiner geliebten Mama Hedwig. Seine Mutter erkannte als Erste das künstlerische Talent von Gottfried. Schon als Kind verrichtete er lieber Handarbeiten, während seine Freunde Fußball spielten. An der HBLA Linz förderten seine Lehrer in Gratis-Überstunden sein Talent. Nach der Matura und den Teilnahmen an mehreren internationalen Mode-Wettbewerben lernte Birklbauer in Roms Cinecittà (italienisch für Filmstadt) die Feinheiten des Berufs – auch wo die großen Meister die Stoffe einkaufen: Seide in Como, Brokat in Prato bei Bologna oder Jacquard mit Mustern in Florenz. Sein Erfolgsgeheimnis: „Ich blicke in die Seele der Frau. Wenn ich die Stoffe meinen Kundinnen anlege, sehe ich sie mit Kleid, Blazer oder Jacke vor mir.“