„Haben kein Verlangen, Katar-Ecuador zu schauen“

Ralf Rangnick hat Österreichs verlorenes EM-Achtelfinale 2021 gegen Italien (1:2 n.V.) vor der Neuauflage des Duells am Sonntag (20.45 Uhr/live sportkrone.at) in Wien nicht thematisiert. Der Deutsche, seit Mai ÖFB-Teamchef, hat die Partie laut eigenen Angaben nicht einmal gesehen. „Es war auch in der Vorbereitung kein Thema“, erklärte Rangnick am Samstag. „Wir haben der Mannschaft keine Szenen aus diesem Spiel gezeigt, sondern von Spielen der Italiener in der jüngeren Vergangenheit.“ Die Partie startet 3:45 Stunden nach Beginn des WM-Eröffnungsspiels: „Auch die Spieler haben kein großes Verlangen, Katar und Ecuador anzuschauen.“