Vanessa Herzog erreicht ihr gesetztes Weltcup-Ziel

Die 27-Jährige war auf dem Tausender 2019 Vizeweltmeisterin, ihr nunmehriges Abschneiden mit ihrer zweitbesten je in Heerenveen gelaufenen 1.000-m-Zeit bedeutet ihren ersten Top-10-Rang über diese Distanz seit 2019. Am Samstag tritt sie über 1.500 m an. „Da will ich meinen Platz in der A-Gruppe verteidigen“, sagte die Tirolerin. „Langfristig will ich diese Strecke in mein Programm etablieren, gerade schon im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2026.“ Über 500 m als ihre Spezialdisziplin geht es am Sonntag, nach Rang vier in Norwegen soll es ein Podestplatz werden.