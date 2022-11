Rossi kassiert mit Wild dritte Niederlage in Folge

Marco Rossi ist mit Minnesota Wild zum dritten Mal in Folge in der National Hockey League als Verlierer vom Eis gegangen. 4:6 unterlagen die Wild am Donnerstag (Ortszeit) im Heimspiel in St. Paul gegen die Pittsburgh Penguins. Rossi kam auf knapp neun Minuten Eiszeit, verbuchte aber keinen Scorerpunkt und gab auch keinen Torschuss ab. Für die Penguins traf Starstürmer Sidney Crosby zweimal und verbuchte auch zwei Assists.