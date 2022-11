„Jetzt kann ich wieder frei atmen“

Weiterer Eingriff kommende Woche

Daher begibt sich der Landeshauptmann am Montag erneut in die Obhut des Universitätsklinikums Leipzig. Tags darauf soll der Eingriff erfolgen. Verläuft alles nach Plan, kann Doskozil am Mittwoch die Heimreise antreten. „Schmerzen habe ich keine“, stellte er klar. Weitere Operationen kann Doskozil aber nicht ganz ausschließen. Bei den Ärzten in Leipzig fühlt er sich jedenfalls in besten Händen: „Die Koryphäen zählen zu den führenden Spezialisten auf diesem Gebiet.“