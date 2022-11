Oppo Reno 8 Lite: Wie gut ist das „Volkshandy“?

Der chinesische Hersteller, der wie Rivale Vivo aus dem Firmenkonstrukt BBK Electronics hervorgegangen ist und in Deutschland wegen eines Patentstreits mit Nokia mit einem Verkaufsverbot belegt wurde, ist seit Kurzem auch in Österreich aktiv. Oppo-Smartphones gibt es etwa beim Mobilfunker Magenta, auch im Elektronikhandel ist die Marke präsent. Als massenkompatibles „Volkshandy“ wird das Reno 8 Lite angeboten - ein Smartphone, das man mit einem Straßenpreis von rund 330 Euro in der (gehobenen) Mittelklasse verorten kann. Aber stimmt hier auch die Leistung?