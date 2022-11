Radoffensive ist weiter auf dem Vormarsch

Neue Markierungen, bestehende Radwege ausgebaut, neue Wege errichtet - in der Stadt Graz ist in Sachen Radoffensive einiges weitergegangen. Auch im kommenden Jahr soll sie fortgesetzt werden. Ganz vorne auf der Liste stehen der Ausbau des Radwegs am Kaiser-Franz-Josef-Kai und die Fertigstellung des Radweges in der Keplerstraße. Bis zu 7000 Radler passieren täglich die Keplerbrücke.