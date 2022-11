Tech-Diplomaten zwischen Konzernen und Politik

Heißt das zugespitzt, man muss diese Konzerne quasi wie eigene Staaten behandeln?

In den letzten Jahren sind zunehmend Befürchtungen in der Bevölkerung über die Schattenseiten und Risiken von neuen Technologien für unsere Gesellschaft, unsere Sicherheit, unsere Rechte sowie unsere demokratischen Institutionen gewachsen. Diplomaten müssen diese Sorgen verstehen und an geeigneter Stelle zur Sprache bringen. Diplomaten müssen daher zunehmend dort Präsenz zeigen, wo die Entscheidungen der großen Plattformen getroffen werden, also vor allem an der US-Westküste, aber auch in China, bzw. in den entsprechenden Gremien von multilateralen Organisationen in Genf, New York, Brüssel, Washington, Straßburg, Paris und Wien. Konkret sind Tech-Diplomaten im Kontakt mit Entscheidungsträgern aus der Tech-Industrie sowie im regen Austausch mit Vertretern der Zivilgesellschaft und Forschung.