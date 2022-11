Porsche 911 Dakar: Offroad-Racer zum GT3-RS-Preis

Stollenbereifung serienmäßig

Die Bereifung kommt nur auf Asphalt an Grenzen (auf 240 km/h limitiert), im Gelände gibt es kein Halten: Es sind Pirelli Scorpion All Terrain Plus, vorn in der Dimension 245/45 ZR 19, hinten in 295/40 ZR 20 montiert. Das grobe Profil hat eine Tiefe von neun Millimetern, die verstärkten Seitenwände und die Laufflächen bestehen aus zwei Karkassen-Lagen. Damit ist der Reifen des Porsche 911 Dakar auch für herausfordernde Geländebedingungen geeignet und weist eine hohe Schnittfestigkeit auf. Optional sind Sommer- und Winterreifen vom Typ Pirelli P Zero erhältlich, ebenfalls mit zwei Karkassen-Lagen. Serienmäßig aber ist der All-Terrain-Reifen im Einsatz, dem Porsche auch auf Asphalt sportwagentypische Dynamik nachsagt.