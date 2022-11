Nach dem „Dämpfer“ kann sich Rapid nun Zeit lassen

Wobei Schickers „Nein“ für die Hütteldorfer zwar ein Dämpfer, aber keine Watsche ist. Unprofessionell wäre es gewesen, wenn Tojner, Hofmann, Hatz und Co. - ab 26. November die sportliche Achse in Rapids Präsidium - nicht über den zweitbegehrtesten Sportdirektor der Liga (nach Salzburgs Freund) nachgedacht hätten. Deshalb muss der neue Sportchef nicht automatisch nur die zweite Wahl, also beschädigt sein. Bei der Suche kann man sich Zeit lassen. Barisic ist in seiner Doppelfunktion ja im Amt, der Kader steht, die Pläne sind klar. Auch ohne Schicker.