Im Burgenland gilt: Klein, aber fein bauen!

Wohnungen in Eisenstadt heiß begehrt

Im Zeitraum 2020 bis 2022 wurden im Burgenland in 278 Projekten 3500 Wohneinheiten fertiggestellt. Heißt: In jedem Bau befinden sich im Schnitt 13 Wohnungen. Im Österreich-Vergleich sind es 28, in Wien gar 53. „Die kleinen übersichtlichen Projekte sind mit ein Grund, warum sie für viele Menschen so attraktiv sind“, so Bresich. Wobei: Klein? Die Wohnfläche beträgt überdurchschnittliche 74,2 Quadratmeter, in Rest-Österreich sind es 67,8. Am meisten gebaut wird in den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt-Stadt, Mattersburg und Eisenstadt-Umgebung. Gemessen an Wohneinheiten pro 1000 Einwohner, ist die Landeshauptstadt österreichweit am begehrtesten. Ab 2023 reduziert sich die Bautätigkeit merklich, 900 Wohneinheiten werden fertig.