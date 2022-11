Hohe Wogen am Campingplatz in der Donaubucht

Am Campingplatz Kasten in der Gemeinde Vichtenstein gehen seit Wochen die Wogen hoch. Viele Dauercamper müssen mit Jahresende ihre Unterkünfte in der Donaubucht räumen und zum Teil völlig abreißen. Die Gemeinde verpachtet ab 2023 die Parzellen nicht mehr einzeln, sondern das gesamte Areal an die „Kasten XO GmbH“. Diese schmiedet große Pläne und muss für den Umbau das Gelände zunächst frei bekommen.