Heteroflexibel: Probieren geht über studieren

Heteroflexibel ist einer dieser neuen Begriffe, der in sozialen Medien die Runde macht. Eine Frau, die heteroflexibel ist, datet zwar prinzipiell Männer, ist aber auch interessiert an anderen Geschlechtern. Zumindest manchmal. Von zwei Seiten, der Mehrheitsgesellschaft und von queeren Personen, werden Heteroflexible kritisch beäugt: Ist ihnen hetero nicht cool genug? Warum dann nicht gleich bisexuell? In Onlineforen findet man jede Menge Einträge von Jugendlichen, die es schwierig finden, ihre Sexualität zu beschreiben und sich fragen, ob sie „wirklich komplett heterosexuell“ sind.