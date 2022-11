Zwei ÖVV-Duos in Brasilien im Viertelfinale

Hörl/Horst verloren gegen die brasilianischen WM-Dritten George/Andre 1:2, schafften mit einem Dreisatzerfolg gegen die Argentinier Nicolas Capogrosso/Tomas Capogrosso aber noch den Einzug in die K.o.-Phase. Seidl/Waller unterlagen zunächst den Weltranglistenersten Anders Mol/Christian Sörum (NOR) nur knapp 1:2 (18,-15,-12). Im letzten Gruppenspiel bezwangen sie die Chilenen Noe Aravena/Vicente Dorguett in drei Sätzen und kamen ebenfalls weiter. Für Ermacora/Pristauz bedeutete hingegen nach zwei Siegen ein etwas zu glattes 0:2 gegen die Norweger Mathias Berntsen/Hendrik Mol noch das Aus als Gruppendritte.