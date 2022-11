Mit 160 km/h auf Ringstraße Polizei davongerast

„Ich kann mein Handeln nicht ungeschehen machen. Es tut mir sehr leid“, so der geknickte Vorarlberger vor Richterin Marion Hohenecker im Wiener Landesgericht. Er sei zum Feiern mit Freunden in Wien gewesen. Man habe Alkohol getrunken und auch Drogen konsumiert. Danach sei man von der Wohnung eines Freundes in den Club Volksgarten in der Wiener Innenstadt gefahren. Dort stieg er dann beeinträchtigt ins Auto.