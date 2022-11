VfGH will wissen, was im geschwärzten Akt steht

Im Streit um die geschwärzten Passagen im Akt zur Befragung von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid ist nun der Verfassungsgerichtshof (VfGH) am Zug. Dies sorgt jedoch für Aufruhr in der Justiz, denn das Höchstgericht will Einblick in die bisher nicht einsehbaren Passagen haben. Indessen ist eine weitere Frage in der Causa geklärt - nämlich, ob auch Kurz-Anwalt Werner Suppan, Ersatzmitglied im VfGH, für die Beratungen in Betracht gezogen wird.