Interesse zu gering: Grazer Opernredoute abgesagt

Andere große Events sind weiterhin in Planung: Der Bauernbundball etwa soll wie vor der Pandemie in der Stadthalle stattfinden, der Ticketverkauf startet im Jänner. Auch der Tuntenball soll wie geplant über die Bühne gehen: „Wir hatten gut die Hälfte der Tickets schon im Vorjahr verkauft“, sagt Organisator Joe Niedermayer. Und auch die Oberlandler gehen, wenn die Corona-Lage so bleibt wie derzeit, vom Ball am 4. Februar aus.