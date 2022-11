China streicht kritische Rede von EU-Ratspräsident

Abhängigkeit von China wird zum Problem für Europa

Die hohe Abhängigkeit von der Volksrepublik wird in der EU zunehmend kritisch gesehen. Zuletzt hat die deutsche Regierung dem Dortmunder Chiphersteller Elmos zufolge den Verkauf der Elmos Waferfertigung (Wafer sind kreisrunde oder quadratische, etwa ein Millimeter dicke Scheiben, die als Grundplatte u.a. für Chips dienen, Anm.) an die Tochter eines chinesischen Unternehmens untersagt. Zuvor hatte die Erlaubnis Berlins für den Einstieg der chinesischen Staatsreederei Cosco in eine Betreibergesellschaft an einem Terminal im Hamburger Hafen für Diskussionen gesorgt.