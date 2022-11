Salzburger Alpenverein und Gaißau-Hintersee

Der Alpenverein Salzburg blickt auf eine lange Kooperation mit Liftbetreibern, Tourismusverband Krispl-Gaißau, der Gemeinde und vielen Gastronomiebetrieben am Berg in der Region Gaißau-Hintersee zurück, um eine Lenkung und Bewusstseinsbildung der Pistengeher für ein gutes Miteinander am Berg zu fördern.