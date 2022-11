Zur falschen Zeit | Chefredakteure abgemeldet

Zur falschen Zeit. Was ist da in den Wiener Bürgermeister gefahren? Ausgerechnet wenige Tage nach den das Land aufwühlenden Halloween-Vorfällen durch überwiegend migrantische Randalierer in Linz tritt er eine Debatte über den erleichterten Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft los. So sollen Zuzügler bereits nach fünf Jahren zum österreichischen Pass kommen. Nach dem Wiener SPÖ-Vorschlag soll zudem in Österreich Geborenen unter einfachen Bedingungen automatisch die Staatsbürgerschaft zugestanden werden. Der Applaus für diese Vorschläge - naja, ihn verhalten zu nennen wäre eine glatte Untertreibung. Auch unter den Sozialdemokraten hält sich die Begeisterung in sehr engen Grenzen. So heißt es etwa aus der burgenländischen SPÖ, man verstünde die Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Nein, diese Debatte wurde wirklich zur falschen Zeit losgetreten. Übrigens: Die „Frage des Tages“ via krone.at, ob man den Zugang zur Staatsbürgerschaft erleichtern solle, beantworteten mehr als 90 Prozent mit Nein. Überraschend ist dieses Ergebnis nicht.