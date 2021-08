Dieser Stoff soll Polizei jetzt zum Mörder führen

Fast ein Jahr nach der Ermordung von Eleonore A. (81) in ihrer Wohung in der Salzburger Gorianstraße bittet jetzt die Polizei bei der Suche nach dem Mörder um Mithilfe aus der Bevölkerung. In einem acht Meter langem Stoffband wickelte der Täter die Leiche der Frau ein. Wer das Stoffstück erkennt, soll sich bei der Kripo melden.