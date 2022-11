Nachbar steht als Mordverdächtiger vor Gericht

Tagelang lag Eleonore A., eine allein und zurückgezogen lebende Pensionistin (81), tot in ihrer Wohnung - in einem der größten Wohnhäuser der Stadt. Ein Bekannter hatte den mit Messerstichen übersäten Leichnam am 30. August 2020 in einem Stück Stoff eingewickelt gefunden. 28 Stiche zählte die Gerichtsmedizin.