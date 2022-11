„Schwarzes Loch“ im Happel: Ursache jetzt bekannt!

Der Wiener Sportstadtrat Peter Hacker hatte im Anschluss an das Spiel eine Expertenkommission eingesetzt, um die Ursachen für den Rasenschaden zu klären. Wie die Stadt Wien am Montag gegenüber der „Krone“ vorab bekannt gab, konnten nach sorgfältiger Analyse „schadhafte Spielfeldkomponenten ebenso ausgeschlossen werden wie ein Fehler der Stadionbetreiberin“. Als Ursache für den Schaden wurde ein Zusammenspiel aus dem Verfüllungszustand des 1929 errichteten Kanals und wechselnden Grundwasserständen erkannt. „Akuter Auslöser waren die überdurchschnittlich starken Regenfälle am Vortag des Spiels“, schreibt die Stadt in einer Aussendung.