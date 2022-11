Nächste Absage! Auch Lech-Rennen fallen ins Wasser

Die Verschiebung der Schneekontrolle um zwei Tage hat nichts gebracht: Die Durchführung der alpinen Parallelbewerbe im Ski-Weltcup für Frauen und Männer am 12./13. November in Lech/Zürs ist aufgrund der aktuellen Wetterlage und -prognose für die nächsten Tage nicht möglich! Die Rennen werden nicht nachgetragen. Zuvor waren bereits vier Abfahrten in Zermatt/Cervinia abgesagt und gestrichen worden. Der in Sölden ausgefallene Frauen-Riesentorlauf wird am Semmering nachgeholt.