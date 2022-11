TV-Kult-Duo einig: „Bagnaia holt Weltmeistertitel“

Es ist das letzte Rennen in diesem Jahr. Ihr habt heuer gemeinsam wieder unzählige davon kommentiert. Wie ist da die Stimmungslager. Überspitzt ausgedrückt: Kann man sich noch gegenseitig ausstehen?

Alex Hofmann: Es geht noch! (lacht). Nein, im Ernst. Wir sind wirklich in der glücklichen Lage, dass wir gemeinsam arbeiten dürfen. Wir verstehen uns wirklich super und die Zusammenarbeit macht wirklich viel Spaß. So gar so großen Spaß, dass wir auch noch am Abend gemeinsam auf ein Glas an die Bar gehen oder auch hie und da einmal Tennis spielen, Mountainbiken oder im Winter Skifahren.

Christian Brugger: Wir sehen einander an den Wochenenden ja oft sogar mehr als unsere Familien. Zum Glück verstehen wir uns gut, sonst könnte das durchaus anstregend sein (lacht). Aber klar, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, wächst schon auch eine echte Freundschaft. Manche sagen ja schon, dass wir eine richtige ‘Bromance‘ haben. Wir werden uns also auch nach der Saison sehen und hören.