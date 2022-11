Lichtermeer leuchtet heuer auf Sparflamme

Das ganze Land muss wegen der Energiekrise sparen, auch die Weihnachtsbeleuchtung in Klagenfurt glitzert heuer nur auf Sparflamme. In den vergangenen Jahren leuchtete das Lichtermeer schon ab 9. November, diesmal wird es in der Altstadt erst zum Start des Weihnachtsmarkts am 19. November eingeschaltet. Die tägliche Einschaltzeit für die Beleuchtung wurde auf 16 bis 22 Uhr reduziert (bisher bis 23 Uhr).